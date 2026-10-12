В Адлере через российско-абхазскую границу прошло более 8 млн человек с начала года

В среднем через пункт пропуска проходили более 6,5 тыс. автомобилей в сутки при заявленной пропускной способности в 1,5 тыс. машин. В разгар курортного сезона интенсивность движения увеличивается: ежедневно границу в обоих направлениях пересекали около 55 тыс. человек.