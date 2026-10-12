Мэр Ижевска объяснил снос навесов на остановках общественного транспорта

«Для того, чтобы мы успели сделать это в сезон, этот процесс был ускорен. На Ильфата Закирова павильон установят сегодня, на 9 Января — в конце недели. Все остановки, которые были запланированы в этом году, будут установлены до конца»,— сказал господин Чистяков.