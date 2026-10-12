Мэр Ижевска объяснил снос навесов на остановках общественного транспорта
Процесс установки новых остановочных павильонов был ускорен
12.10.2026, 09:38
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировал жалобы жителей на снос остановочных павильонов. По его словам, новые навесы устанавливает бизнес, но прежде муниципалитету необходимо подготовить площадки. Об этом мэр сказал на аппаратном совещании врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой.
«Для того, чтобы мы успели сделать это в сезон, этот процесс был ускорен. На Ильфата Закирова павильон установят сегодня, на 9 Января — в конце недели. Все остановки, которые были запланированы в этом году, будут установлены до конца»,— сказал господин Чистяков.
Ольга Абрамова поручила взять в работу вопрос информирования граждан об этой работе. Следом за ней к градоначальнику обратился руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.
«Я напомню: остановки должны быть не только красивые, но и функциональные. Чтобы там была возможность укрыться от снега и непогоды в целом»,— сказал господин Журавлев. Он добавил, что такое «бывает не всегда».