Из-за роста солености Азовского моря в нем чаще стала обитать акула-катран
12.10.2026, 09:31
Рост солености Азовского моря сделал его условия более подходящими для акулы-катрана, однако постоянной популяции вида в водоеме нет. Об этом «Ведомости Юг» сообщил кандидат биологических наук, начальник центра водных биологических ресурсов ФГБНУ «ВНИРО» Валерий Лужняк.
Соленость в южной части моря достигла 16–16,5 промилле и приближается к черноморской. Для катрана это благоприятно, однако ожидать роста его популяции в акватории, не стоит. Летняя температура воды в море не подходит для данного вида.
При этом катран не является инвазивным видом: он постоянно обитает в Чёрном море и относится к аборигенной ихтиофауне Азово-Черноморского бассейна.