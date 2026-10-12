Более 1,9 тысячи участников СВО прошли лечение в стационарах Удмуртии
За девять месяцев углубленную диспансеризацию прошли 1 143 ветерана
12.10.2026, 09:28
За январь—сентябрь 2026 года в стационарах Удмуртии лечение прошли более 1,9 тыс. действующих участников специальной военной операции. Об этом сообщила врио главы республики на аппаратном совещании.
За тот же период углубленную диспансеризацию прошли 1 143 ветерана СВО, из них 350 — впервые. Ветераны спецоперации и члены их семей имеют приоритет при получении медицинской помощи, а также возможность пройти углубленное обследование.