Прокуратура Березников проводит проверку по факту гибели рабочего при строительстве автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. ЧП произошло 11 октября вблизи деревни Чупино. В результате обрушения грунта в котловане под завалами оказались трое рабочих, один из них погиб.