Прокуратура Березников проводит проверку по факту гибели рабочего
12.10.2026, 09:24
Прокуратура Березников проводит проверку по факту гибели рабочего при строительстве автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. ЧП произошло 11 октября вблизи деревни Чупино. В результате обрушения грунта в котловане под завалами оказались трое рабочих, один из них погиб.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве земляных работ. На контроль также поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.