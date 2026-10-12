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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Прикамье

Прокуратура Березников проводит проверку по факту гибели рабочего

12.10.2026, 09:24
Прокуратура Березников проводит проверку по факту гибели рабочего при строительстве автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. ЧП произошло 11 октября вблизи деревни Чупино. В результате обрушения грунта в котловане под завалами оказались трое рабочих, один из них погиб.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве земляных работ. На контроль также поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.