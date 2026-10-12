«Денег на модернизацию сетей нынешнее повышение почти не добавляет»
Эксперт Никита Малов — о росте тарифов на отопление в Ростовской области
12.10.2026, 09:27
Согласно данным Ростовстата, средняя стоимость отопления в Ростовской области к 5 октября увеличилась на 9,9%, с 3,4 тыс. руб. до 3,7 тыс. руб. за Гкал. В донской столице стоимость выросла с 3 057,18 до 3 359,85 руб. Одновременно в регионе выросли цены и на другие коммунальные услуги. Основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов объяснил «Ъ-Ростов» эту динамику индексацией затрат теплоснабжающих компаний и спрогнозировал дальнейшее повышение платежей.
«Рост на 9,9% укладывается в федеральное ограничение. Правительство установило для Ростовской области средний индекс платы граждан за коммунальные услуги с 1 октября 9,8% с допустимым отклонением по муниципалитетам еще на 2,1 пункта, то есть до 11,9%.
Для сравнения, в июле 2024 года отопление в Ростовской области подорожало на 6,0%, в июле 2025-го — на 10,3%.
На фоне страны Дон дорожает медленнее. Индекс области в ЮФО является одним из самых низких: у Адыгеи — 9,6%, у Калмыкии — 9,8%, у Краснодарского края — 13,7%, у Севастополя 13,8%. За два года, с июня 2024 по июль 2026-го, Гкал в области подорожала на 18,9%, по России на 26,8%. Среди восьми субъектов ЮФО Ростовская область по росту является седьмой. При этом по уровню цены область выше среднего: в июле Гкал стоила 3 426 руб. против 3 051 руб. по России, на 12% дороже.
Из чего складывается рост, видно по индексации затрат, которые несут теплоснабжающие компании. Так, по прогнозу Минэкономразвития, с 1 октября оптовая цена газа выросла — на 9,6%, транспортировка газа по сетям — на 11,6%, передача электроэнергии по магистральным сетям на 16%, услуги сетевых компаний —на 15,2%.
Разница между регионами возникает потому, что правительство задает индекс каждому субъекту отдельно, по стране — от 8% до 22%, и этот индекс ограничивает весь платеж целиком, отдельные строки квитанции могут расти быстрее или медленнее. У “Краснодартеплоэнерго” тепло подорожало на 4,9% при индексе края 13,7%, у волгоградских “Концессий теплоснабжения” на 13,9% при индексе 11,2%. Внутри Ростовской области потолки по 420 муниципалитетам от 9,3% до 11%, самый высокий — у Ростова-на-Дону.
Денег на модернизацию сетей нынешнее повышение почти не добавляет. Население у “Ростовских тепловых сетей” платит 3 076 руб. за Гкал при экономически обоснованном тарифе 4 587 руб. (то есть, две трети), а разницу покрывает бюджет. Целевая надбавка в 1,5% к выручке на инвестпрограммы, по прогнозу Минэкономразвития, появится только в 2027–2029 годах.
За последний год отопление на Дону подорожало на 11,8% при годовой инфляции в области 6,4% в августе. Далее рост продолжится: по прогнозу Минэкономразвития, тепло подорожает еще на 10,2% с июля 2027 года и на 7,7% — с июля 2028-го. Семьям я бы закладывал рост платежа за тепло примерно на 8–10% в год как минимум на два ближайших отопительных сезона».