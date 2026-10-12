«Денег на модернизацию сетей нынешнее повышение почти не добавляет»

На фоне страны Дон дорожает медленнее. Индекс области в ЮФО является одним из самых низких: у Адыгеи — 9,6%, у Калмыкии — 9,8%, у Краснодарского края — 13,7%, у Севастополя 13,8%. За два года, с июня 2024 по июль 2026-го, Гкал в области подорожала на 18,9%, по России на 26,8%. Среди восьми субъектов ЮФО Ростовская область по росту является седьмой. При этом по уровню цены область выше среднего: в июле Гкал стоила 3 426 руб. против 3 051 руб. по России, на 12% дороже.