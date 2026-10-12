В ДТП с грузовиком в Удмуртии погибла девушка
12.10.2026, 09:20
Водитель Lada Kalina погибла при столкновении с грузовиком МАЗ на трассе Ижевск—Сарапул в Завьяловском районе Удмуртии. Авария произошла 12 октября около 7:00, сообщает госавтоинспекция Удмуртии.
По предварительным данным, легковым автомобилем управляла 25-летняя девушка, грузовиком с прицепом — 52-летний мужчина. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.
Спасатели МЧС России и поисково-спасательной службы Удмуртии деблокировали тело погибшей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.