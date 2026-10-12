Житель Оренбуржья стал чемпионом первенства мира по самбо
12.10.2026, 09:20
Николай Рузавин из Орска завоевал золото в весовой категории 98 кг на первенстве мира по самбо. Воспитанник орского клуба «Сила Урала» стал лучшим среди юниоров 18–20 лет. Об этом сообщает администрация Орска.
Турнир прошел в греческих Салониках. Он собрал 713 спортсменов из 40 стран мира.
В администрации отмечают, что Николай Рузавин занимается самбо с детства. Его первым наставником стал основатель «Силы Урала» Игорь Рузавин. От первых выступлений за клуб Николай перешел к всероссийским соревнованиям. А теперь покорил и мировой пьедестал.