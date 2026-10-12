Житель Оренбуржья стал чемпионом первенства мира по самбо

В администрации отмечают, что Николай Рузавин занимается самбо с детства. Его первым наставником стал основатель «Силы Урала» Игорь Рузавин. От первых выступлений за клуб Николай перешел к всероссийским соревнованиям. А теперь покорил и мировой пьедестал.