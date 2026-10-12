В Самарской области к отоплению подключили 85% школ и детсадов, 84% соцобъектов и 66% МКД
12.10.2026, 09:02
По информации на 12 октября отопление запущено во всех 37 муниципальных образованиях региона: 10 городских округов и 27 муниципальных районов. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.
В регионе к отоплению подключены 1735 (95%) котельных, 13640 (66%) многоквартирных домов, 2061 (85%) школа и детский сад, 2237 (84%) учреждений социальной сферы, здравоохранения и культуры.
По данным министерства, в ряде муниципальных районов социальная сфера подключена на 100%.