Директора школы из Оренбуржья приговорили к условному сроку за получение взятки
12.10.2026, 08:35
В Соль-Илецком муниципальном округе Оренбургской области суд приговорил директрису местной школы к трем годам и шести месяцам условно за получение взятки, превышение должностных полномочий и присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Суд выяснил, что женщина с 2019 года заставляла своего подчиненного передавать ей деньги за общее покровительство и попустительство по службе: за установленный период директор учреждения получила порядка 190 тыс. руб. Обвиняемая также устанавливала надбавки двум учителям за классное руководство и надомное обучение, таким образом, полагавшиеся им 320 тыс. руб. были похищены директором. В ведомстве сообщили и о другом эпизоде в уголовном деле: ранее директор присвоила себе ноутбук стоимостью более 48 тыс. руб., который был выделен для школы в рамках нацпроекта «Образование». Как заявили в Соль-Илецком районном суде, техникой и полученными средствами она распоряжалась по своему усмотрению.
Суд рассмотрел дело и назначил виновной наказание в виде 3 лет и 6 месяцев условного лишения свободы, штраф 2 млн 150 тыс.руб, дополнительно лишив ее на 4 года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций и управленческих полномочий в сфере образования. По решению прокуратуры у директора также будет конфискована сумма полученной взятки.