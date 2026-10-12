Директора школы из Оренбуржья приговорили к условному сроку за получение взятки

Суд выяснил, что женщина с 2019 года заставляла своего подчиненного передавать ей деньги за общее покровительство и попустительство по службе: за установленный период директор учреждения получила порядка 190 тыс. руб. Обвиняемая также устанавливала надбавки двум учителям за классное руководство и надомное обучение, таким образом, полагавшиеся им 320 тыс. руб. были похищены директором. В ведомстве сообщили и о другом эпизоде в уголовном деле: ранее директор присвоила себе ноутбук стоимостью более 48 тыс. руб., который был выделен для школы в рамках нацпроекта «Образование». Как заявили в Соль-Илецком районном суде, техникой и полученными средствами она распоряжалась по своему усмотрению.