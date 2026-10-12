В Ростовской области число залов мировых судей увеличили втрое
12.10.2026, 07:36
Ростовская область выполнила поручение президента об обеспечении мировых судей залами судебных заседаний. Их количество с 2010 года увеличилось с 42 до 130, следует из материалов к заседанию регионального правительства 12 октября, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов». На ремонт помещений и оснащение залов в 2011–2024 годах направили 75 млн руб.
По данным правительства региона, на 15 декабря 2010 года мировые судьи Ростовской области работали в 72 зданиях и помещениях, где было оборудовано 42 зала судебных заседаний. После анализа количества рассматриваемых дел и расположения судебных участков потребность в залах определили на уровне 130.
В результате принятых мер число залов увеличилось на 88 и достигло установленного показателя. Помещения отремонтировали, оснастили мебелью, климатическим оборудованием, системами охраны и антитеррористической защиты. Во всех залах также установлены комплексы аудиофиксации и протоколирования судебных заседаний.
В 2019–2024 годах во всех залах внедрили системы аудиопротоколирования и распознавания речи с использованием технологий искусственного интеллекта.
Несмотря на выполнение поручения президента, региональные власти намерены продолжить работу по обеспечению судебных участков дополнительными помещениями. В частности, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий, выделенных для размещения судебных участков Мясниковского и Шахтинского судебных районов.