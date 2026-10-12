В Ростовской области число залов мировых судей увеличили втрое

Ростовская область выполнила поручение президента об обеспечении мировых судей залами судебных заседаний. Их количество с 2010 года увеличилось с 42 до 130, следует из материалов к заседанию регионального правительства 12 октября, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов». На ремонт помещений и оснащение залов в 2011–2024 годах направили 75 млн руб.