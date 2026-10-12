Ростовского застройщика признали банкротом из-за долга в 52 млн рублей
12.10.2026, 07:19
Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Экостройсервис-РНГ» (Ростов-на-Дону) банкротом по заявлению ФНС России. В отношении компании открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника. Размер задолженности по обязательным платежам составляет 51,9 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Конкурсное производство открыто до 11 марта 2027 года. Конкурсным управляющим утверждена Наталья Ступицкая.
Как следует из материалов дела, задолженность компании сформировалась по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам. Налоговый орган предпринимал меры принудительного взыскания, в том числе обращал взыскание на денежные средства и имущество должника. В отношении компании возбуждены исполнительные производства.
По данным налоговой службы, на балансе «Экостройсервис-РНГ» за 2024 год числились активы на 14,2 млн руб., в том числе основные средства на 893 тыс. руб., запасы на 863 тыс. руб., дебиторская задолженность на 4,2 млн руб. и денежные средства на 333 тыс. руб. Кредиторская задолженность составляла 62,8 млн руб.
У компании были открыты три расчетных счета, однако последняя банковская операция, согласно материалам дела, прошла 12 апреля 2024 года. Последняя декларация по налогу на прибыль за 2025 год была нулевой. За компанией также зарегистрирован грузовой автомобиль Камаз.
Компания возражала против заявления налоговой службы и просила отложить заседание. В обоснование своей позиции она указывала, что продолжает участвовать в судебных спорах, а отчетность за 2023–2025 годы представлена в налоговый орган.
В частности, решением Арбитражного суда Ростовской области от 3 июля 2026 года, с учетом постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября, в пользу компании было взыскано 8,4 млн руб. неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, компания участвовала в других судебных разбирательствах.
Суд, однако, счел основания для применения упрощенной процедуры банкротства доказанными. Налоговая служба заявила о готовности финансировать процедуру. Ходатайство должника об отложении заседания было отклонено.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «Экостройсервис-РНГ» зарегистрировано 29 августа 2011 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Роман Гусев. Размер уставного капитала — 1,5 млн руб.
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, активы компании составляли 14,2 млн руб., кредиторская задолженность — 62,8 млн руб. Выручка за год сократилась более чем вдвое, до 42,7 млн руб., чистый убыток составил 66,2 млн руб.