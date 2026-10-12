Ростовского застройщика признали банкротом из-за долга в 52 млн рублей

В частности, решением Арбитражного суда Ростовской области от 3 июля 2026 года, с учетом постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября, в пользу компании было взыскано 8,4 млн руб. неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, компания участвовала в других судебных разбирательствах.