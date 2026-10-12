Бастрыкин поручил доложить о проверке невыплат зарплат в Ростовской области
12.10.2026, 06:12
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах процессуальной проверки, которую региональное следственное управление проводит по сообщениям о нарушении трудовых прав работников ростовского предприятия. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.
Обращения поступили в комментарии и личные сообщения аккаунта приемной господина Бастрыкина в «ВКонтакте». Заявители — сотрудники организации, зарегистрированной в Ростовской области, — работают на предприятии длительное время, однако с июня зарплату им не выплачивают. Работникам, уволенным в связи с сокращением штата, окончательный расчет также не произвели. Обращения к работодателю результата не дали: задолженность остается непогашенной, никаких мер для её ликвидации руководство компании не принимает.
О ситуации писали СМИ. Проверка по фактам, изложенным в обращениях, проводится в следственном управлении СК России по Ростовской области. Председатель комитета поручил и. о. руководителя регионального СУ Станиславу Ковалеву доложить о предварительных и окончательных итогах проверки, а также о принимаемых мерах к обеспечению права работников на оплату труда.