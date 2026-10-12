Бастрыкин поручил доложить о проверке невыплат зарплат в Ростовской области

Обращения поступили в комментарии и личные сообщения аккаунта приемной господина Бастрыкина в «ВКонтакте». Заявители — сотрудники организации, зарегистрированной в Ростовской области, — работают на предприятии длительное время, однако с июня зарплату им не выплачивают. Работникам, уволенным в связи с сокращением штата, окончательный расчет также не произвели. Обращения к работодателю результата не дали: задолженность остается непогашенной, никаких мер для её ликвидации руководство компании не принимает.