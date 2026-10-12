Aspace интересуется покупкой сети гибких офисов Multispace

О том, что оператор сервисных офисов Aspace заинтересовался покупкой сети гибких офисов Multispace, сообщили три источника “Ъ”. В Aspace сообщили “Ъ”, что сейчас компания не является ни прямым, ни косвенным владельцем Multispace, однако рассматривает разные варианты для расширения своего бизнеса, в том числе за счет приобретения активов Multispace. В Multispace не ответили на запрос “Ъ”.