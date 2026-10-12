Aspace интересуется покупкой сети гибких офисов Multispace
12.10.2026, 06:31
О том, что оператор сервисных офисов Aspace заинтересовался покупкой сети гибких офисов Multispace, сообщили три источника “Ъ”. В Aspace сообщили “Ъ”, что сейчас компания не является ни прямым, ни косвенным владельцем Multispace, однако рассматривает разные варианты для расширения своего бизнеса, в том числе за счет приобретения активов Multispace. В Multispace не ответили на запрос “Ъ”.
По данным собеседников “Ъ”, в сделку могут войти все четыре коворкинга в Москве — Multispace Dinamo, Multispace Pravda, Multispace Tverskaya и Multispace Dubinin’Sky, общая площадь которых составляет около 18,2 тыс. кв. м. Стоимость операционного бизнеса этих площадок гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 800–950 млн руб. По его словам, при заполнении арендаторами такого объема площадей на 90% выручка собственника может достигать 1,4 млрд руб. в год.
Сеть гибких офисов Multispace была создана Pridex, которая в августе 2026 года продала актив «группе профессиональных частных инвесторов», говорилось тогда в сообщении компании. Сейчас, по данным СПАРК, 100% долей в ООО «Мультиспейс Скайлайн», ООО «Мультиспейс Правда», ООО «Мультиспейс Тверская» и ООО «Мультиспейс Динамо» принадлежат ООО «Флекс Капитал». Бенефициаром и гендиректором этой организации выступает Ксения Болотова, которой принадлежат 90,1% долей в компании. Остальные 9,9% контролирует Владислав Бондаренко.