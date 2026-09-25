Билл Гейтс предупредил об опасности «гибели миллиарда людей» от ИИ

ИИ обладает достаточной мощью, чтобы спровоцировать события, которые приведут к «миллиарду смертей». Такое мнение высказал в интервью для программы Meet the Press на канале NBC сооснователь Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс. Полная версия интервью выйдет на канале 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Гейтс

Фото: Alex Brandon / AP Билл Гейтс

Фото: Alex Brandon / AP

По его словам, «никогда еще не было оружия столь же мощного, как сочетание людей с дурными намерениями и новейших инструментов ИИ». Билл Гейтс призвал законодателей в Вашингтоне регулировать развитие ИИ. «Никто не считает, что саморегулирования достаточно»,— заявил он, и ответил утвердительно на вопрос, нужно ли принять какой-то закон в Вашингтоне по этому поводу. «Необходимо, чтобы правоохранительные органы и политики включились в обсуждение того, какими должны быть меры безопасности и мониторинга,— сказал он.— И это должно стать обязательным требованием. Для индустрии это повлечет за собой некоторые накладные расходы, но не приведет к кардинальному замедлению их работы».

Ранее озабоченность по поводу быстрого развития ИИ высказывали глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амодеи, основатель SpaceX Илон Маск, глава Google Сундар Пичаи, а также многие ученые и исследователи. Билл Гейтс в прошлом месяце также опубликовал в своем блоге эссе, в котором выразил озабоченность риском массовой потери работы людьми в условиях развития ИИ и внес ряд предложений по этому поводу.

Алена Миклашевская