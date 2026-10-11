“Ъ” подводит итоги предвыборного конкурса читательских прогнозов
12.10.2026, 02:06
Прошлой весной, незадолго до старта избирательной кампании, “Ъ” запустил «политический тотализатор», предложив своим читателям предсказать итоги сентябрьских выборов в Госдуму по нескольким ключевым параметрам. Усредненный прогноз участников тотализатора оказался весьма близок к реальным результатам, а ставки многих читателей разошлись с данными Центризбиркома на считаные доли процента.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, достаточно было дать свой прогноз хотя бы в одной из восьми предложенных номинаций. Всего в тотализаторе зарегистрировались 393 человека, 326 из которых ответили на все поставленные вопросы.
“Ъ” благодарит всех участников нашего конкурса. А читатели, признанные победителями в отдельных номинациях и в общем зачете, вскоре получат от редакции “Ъ” обещанные скромные, но «политически ценные» призы.