Иностранные студенты в РФ чаще всего изучают врачебное дело и медицинские науки

В этом учебном году здравоохранение и медицинские науки выбрали 23% опрошенных ВЦИОМом иностранных студентов, это по-прежнему самый высокий показатель (в 2025 году было 27%). Участие в опросе приняли свыше 13 тыс. человек, поступивших в российские вузы из-за рубежа. Одновременно выросла доля обучающихся по педагогическим направлениям — с 10% до 14%. В целом структура предпочтений иностранных студентов остается стабильной, в топ-5 кроме медицины и педагогики входят науки об обществе, инженерное дело и гуманитарные науки. Минимальный интерес у абитуриентов из-за рубежа вызывают математические науки и сельское хозяйство.