Иностранные студенты в РФ чаще всего изучают врачебное дело и медицинские науки
12.10.2026, 02:06
В этом учебном году здравоохранение и медицинские науки выбрали 23% опрошенных ВЦИОМом иностранных студентов, это по-прежнему самый высокий показатель (в 2025 году было 27%). Участие в опросе приняли свыше 13 тыс. человек, поступивших в российские вузы из-за рубежа. Одновременно выросла доля обучающихся по педагогическим направлениям — с 10% до 14%. В целом структура предпочтений иностранных студентов остается стабильной, в топ-5 кроме медицины и педагогики входят науки об обществе, инженерное дело и гуманитарные науки. Минимальный интерес у абитуриентов из-за рубежа вызывают математические науки и сельское хозяйство.
Согласно ВЦИОМу, наиболее выражен интерес к медицине у студентов из стран Южной Азии, ее изучают 79% опрошенных, приехавших из этого региона. Высока популярность медицины и у студентов с Ближнего Востока и из Северной Африки (по 42%). Студенты из стран СНГ и постсоветского пространства в большей степени выбирают образование и педагогические науки (22%), а также науки об обществе (17%).
Большинство иностранных студентов, как и год назад, получают образование исключительно на русском языке — 56% (58% в 2025 году), еще 32% совмещают русский и английский языки (29%). Большинство студентов (87%) заявили, что учиться на используемом языке/языках им комфортно.
Тем не менее недостаточное знание иностранного языка и непривычный климат оказались на первом месте среди названных студентами сложностей с адаптацией (по 24%). Сопоставимы по масштабу психологические и социальные трудности — 23% скучают по дому и близким, 19% отметили, что им было сложно выстраивать общение с новыми людьми.