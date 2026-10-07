ЕК выделила Украине €1,24 млрд на ракеты и беспилотники

Еврокомиссия (ЕК) выделила €1,24 млрд Украине по оборонному кредиту, сообщила пресс-служба ведомства. Эти деньги направят на закупку беспилотников, перехватчиков БПЛА и ракет.

«В ближайшие недели последуют дальнейшие выплаты в рамках оборонного компонента данного финансового инструмента на 2026 год»,— отмечается в публикации. Согласно планам Евросоюза, в 2026 году запланированы выплаты еще €28,3 млрд по кредиту.

Средства Украине выделили по кредиту в €90 млрд, €60 млрд из которых пойдут на оборону, а €30 млрд — на бюджетную поддержку страны. В ЕК отметили, что все решения о финансировании принимаются «с учетом меняющихся потребностей Украины». С 2022 года ЕС предоставил Украине в общей сложности €228,7 млрд поддержки, отмечается в пресс-релизе.