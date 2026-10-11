Суд поддержал непризнание софта «Базальта СПО» российским
12.10.2026, 02:06
Арбитражный суд признал законным отказ Минцифры во включении пакета «Свободный офис» в реестр российского ПО. Спор касался того, может ли продукт на базе зарубежных open source считаться российским. Это дело важно в ситуации, когда на вопрос, могут ли разработчики, использующие свободные библиотеки и производные от иностранных решений, получать налоговые льготы и участвовать в госзакупках, нет однозначного ответа, считают юристы.
Арбитражный суд Москвы отказал разработчику ИТ-решений и операционных систем «Базальт СПО» в иске к Минцифры, признав законным отказ министерства во включении офисного пакета «Свободный офис» в реестр российского ПО, следует из мотивировочной частя решения суда, опубликованной 8 октября. Суд согласился с доводами Минцифры о том, что продукт представляет собой комплекс программ, каждая из которых должна соответствовать требованиям реестра, а заявитель не является правообладателем ключевого компонента — LibreOffice.
Суд установил, что «Свободный офис» состоит из семи программ, пять из которых — разработки третьих лиц под открытыми лицензиями. Внесенные изменения в LibreOffice (русификация, русские словари, плагин для подписания документов и т. д.) признаны недостаточными для включения в реестр отечественного ПО. Кроме того, суд указал на несоответствие некоторым подпунктам правил включения в реестр, а именно: компоненты направляют запросы на иностранные серверы на обновления, а условия «вирусных» лицензий (не предполагают монетизации) ограничивают коммерциализацию продукта. Ссылаясь на ГОСТ, суд квалифицировал продукт как «комплекс программ», а не «программный комплекс», что требует соответствия условиям включения в реестр каждой составляющей.