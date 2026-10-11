Суд поддержал непризнание софта «Базальта СПО» российским

Суд установил, что «Свободный офис» состоит из семи программ, пять из которых — разработки третьих лиц под открытыми лицензиями. Внесенные изменения в LibreOffice (русификация, русские словари, плагин для подписания документов и т. д.) признаны недостаточными для включения в реестр отечественного ПО. Кроме того, суд указал на несоответствие некоторым подпунктам правил включения в реестр, а именно: компоненты направляют запросы на иностранные серверы на обновления, а условия «вирусных» лицензий (не предполагают монетизации) ограничивают коммерциализацию продукта. Ссылаясь на ГОСТ, суд квалифицировал продукт как «комплекс программ», а не «программный комплекс», что требует соответствия условиям включения в реестр каждой составляющей.