Коксующийся уголь в России в октябре подорожал на 19,5–35,7%
12.10.2026, 02:07
Производители коксующегося угля повысили цены на внутреннем рынке в октябре почти на треть в связи с увеличением себестоимости добычи в Кузбассе и ростом мировых котировок. Для металлургов это грозит увеличением себестоимости в условиях падения цен на готовую продукцию. Некоторые аналитики считают, что стоимость угля для сталеваров близка к критическому уровню, другие — что запас прочности у потребителей сохраняется.
Стоимость коксующегося угля у производителей на внутреннем рынке в октябре выросла на 19,5–35,7% относительно сентября, до 9,5–15,3 тыс. руб. за тонну в зависимости от марки, подсчитали в NEFT Research. Указаны котировки на базисе FCA (продавец поставляет товар назначенному покупателем перевозчику) без НДС. Это рекордный уровень цен с конца 2023 года. В годовом сравнении коксующийся уголь на внутреннем рынке подорожал на 37,8–66,7%.
Как сказано в обзоре NEFT Research, рост цен связан с увеличением расходов на добычу в Кузбассе: себестоимость производства в регионе прибавила 10–15% к уровню 2025 года. Основное влияние на издержки оказали рост стоимости дизельного топлива, индексация зарплат, обслуживание импортной техники и перенос части платежей по НДПИ с 2025 на 2026 год, перечисляют аналитики. Опрошенные “Ъ” угледобывающие и металлургические компании комментарии не предоставили.