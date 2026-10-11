Коксующийся уголь в России в октябре подорожал на 19,5–35,7%

Производители коксующегося угля повысили цены на внутреннем рынке в октябре почти на треть в связи с увеличением себестоимости добычи в Кузбассе и ростом мировых котировок. Для металлургов это грозит увеличением себестоимости в условиях падения цен на готовую продукцию. Некоторые аналитики считают, что стоимость угля для сталеваров близка к критическому уровню, другие — что запас прочности у потребителей сохраняется.