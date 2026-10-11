ЦБ и Минфин не поддержали владельцев облигаций
12.10.2026, 02:07
Как стало известно “Ъ”, Банк России и Минфин дали негативный отзыв на просьбу Ассоциации владельцев облигаций наделить инвесторов правом обращаться в суд за признанием аудиторского заключения заведомо ложным. По словам инвесторов, имеющиеся сейчас способы воздействия облигационеров на недобросовестных аудиторов не эффективны.
ЦБ и Минфин не поддержали предложение Ассоциации владельцев облигаций (АВО) дополнить законопроект изменений в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» пунктом, согласно которому владельцы облигаций получают право обращаться в суд за признанием аудиторского заключения заведомо ложным. Это следует из писем ведомств, направленных главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (с документами ознакомился “Ъ”).
Аудиторское заключение считается заведомо ложным, если оно выпущено, хотя аудит не проводился или формально проводился, но заключение явно противоречит документам, которые аудитор получил при проведении аудита, поясняет управляющий партнер ДРТ Владимир Козырев. «Мы видим такие признаки у многих эмитентов»,— отмечает член правления АВО Алексей Пономарев. По оценкам партнера аудиторской компании МКПЦ Натальи Малофеевой, компаний, которые выпускают аудиторские заключения, отвечающие признакам заведомо ложных, немного, но число заключений от каждой из этих компаний не единично.