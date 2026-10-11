ЦБ и Минфин не поддержали владельцев облигаций

Аудиторское заключение считается заведомо ложным, если оно выпущено, хотя аудит не проводился или формально проводился, но заключение явно противоречит документам, которые аудитор получил при проведении аудита, поясняет управляющий партнер ДРТ Владимир Козырев. «Мы видим такие признаки у многих эмитентов»,— отмечает член правления АВО Алексей Пономарев. По оценкам партнера аудиторской компании МКПЦ Натальи Малофеевой, компаний, которые выпускают аудиторские заключения, отвечающие признакам заведомо ложных, немного, но число заключений от каждой из этих компаний не единично.