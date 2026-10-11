Ужесточение торговой политики ЕС скажется на экономике КНР незначительно

Китайская экономика сможет сравнительно безболезненно пережить возможное ужесточение торговой политики со стороны Евросоюза, показало исследование Capital Economics. По подсчетам аналитиков, если обсуждаемое сокращение китайских поставок в Евросоюз из-за ограничений растянется на три года, КНР будет терять в год всего 0,1 процентного пункта роста своего ВВП. На деле такое сокращение, вероятнее всего, потребует еще большего времени, поскольку в ряде отраслей доля китайского импорта в торговле с ЕС доходит до 90–99%.