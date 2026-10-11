Ужесточение торговой политики ЕС скажется на экономике КНР незначительно
12.10.2026, 02:07
Китайская экономика сможет сравнительно безболезненно пережить возможное ужесточение торговой политики со стороны Евросоюза, показало исследование Capital Economics. По подсчетам аналитиков, если обсуждаемое сокращение китайских поставок в Евросоюз из-за ограничений растянется на три года, КНР будет терять в год всего 0,1 процентного пункта роста своего ВВП. На деле такое сокращение, вероятнее всего, потребует еще большего времени, поскольку в ряде отраслей доля китайского импорта в торговле с ЕС доходит до 90–99%.
Аналитики Capital Economics в серии исследований «Китайский шок 2.0» подсчитали, каким может быть ущерб для экономики КНР от обсуждаемого сейчас Евросоюзом ужесточения торговых ограничений. По их оценке, пока меры затрагивают лишь 4% импорта из КНР, но дальнейшее ужесточение может затронуть отрасли, на которые приходится до 25% всех китайских поставок в Евросоюз.
В случае если ЕС на 10–30 процентных пунктов увеличит тарифные ставки на ввоз китайской продукции в чувствительных для союза отраслях (автомобилестроение, нефтехимия, производство стали, цемента, алюминия, аккумуляторов, оборудования для солнечной и ветровой энергетики), в долгосрочной перспективе это приведет к сокращению импорта из Китая в них на 40–80%. В масштабах всех китайских поставок на европейский рынок снижение окажется скромнее — на 10–20%.