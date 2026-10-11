Объем рынка факторинга перевалил за 3 трлн рублей
12.10.2026, 00:00
В третьем квартале этого года совокупный факторинговый портфель впервые превысил отметку в 3 трлн руб. При этом впервые за пять лет снизилась база активных клиентов факторинговых компаний. Участники рынка отмечают, что все большую роль на факторинговом рынке играют крупные клиенты и отрасль постепенно перестраивается под их нужды.
Согласно данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), по предварительным итогам третьего квартала совокупный факторинговый портфель впервые превысил отметку в 3 трлн руб., составив 3,36 трлн руб. За квартал портфель вырос на 204 млрд руб., или на 7%. Год назад, в третьем квартале 2025 года, впервые после трех лет роста было зафиксировано снижение портфеля.
Рост факторингового портфеля обеспечили игроки из топ-10 и возглавляющий их «СберФакторинг», расширивший экспозицию на ряд отраслей, рассказал “Ъ” исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, кроме того, в июле очень крупная сделка состоялась у «ВТБ Факторинга». Именно эти два игрока обеспечили основной рост общего факторингового портфеля — у «СберФакторинга» показатель вырос на 190,7 млрд руб., а у «ВТБ Факторинга» — на 117,6 млрд руб. «Мы фиксируем рост спроса на наши продукты со стороны крупнейших системообразующих предприятий страны в капиталоемких отраслях — ТЭК, металлургия, телеком, крупная логистика и оптовая торговля»,— рассказал “Ъ” гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко. По словам гендиректора «ВТБ Факторинга» Константина Савельева, рынок факторинга находится в фазе качественной адаптации к дорогим деньгам, развивается в направлении более зрелой и технологичной модели.