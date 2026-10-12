СКА проиграл «дуэль неудачников»

Однако матч начался с атак москвичей. Сколько бы ни говорили тренеры СКА, что нельзя команде пропускать на первых минутах периодов, она продолжает это делать практически в каждом матче. Динамовцы открыли счет на исходе 2-й минуты, когда у СКА был удален игрок, после броска форварда Артема Швеца-Рогового (к слову, игравшего раньше за СКА). Тренеры армейцев также часто говорят о том, что нельзя защитникам дарить шайбу соперникам в чужой зоне. Это сгубило СКА уже во многих матчах. На 9-й минуте игрок «Динамо» перехватил пас защитника гостей Сергея Сапего, отдал канадцу Нику Меркли, и тот поразил пустой угол ворот СКА. Плюс добавились у армейцев в последних играх удаления. В первом периоде они набрали шесть минут штрафа, один раз команду наказали за нарушения численного состава: первый гол динамовцы забили в большинстве. СКА имел три попытки «разыграть лишнего», но ни одной не воспользовался.