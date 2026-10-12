СКА проиграл «дуэль неудачников»
в чемпионате КХЛ
12.10.2026, 09:01
Хоккеисты СКА потерпели очередное поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, уже четвертое в пяти последних матчах. На этот раз армейцы уступили «Динамо» в Москве 3:4, пропустив решающий гол в овертайме.
У этой игры было несколько интриг. Начиная с того, что нынешний наставник «Динамо» Леонид Тамбиев в прошлом сезоне работал в тренерском штабе СКА. Его даже рассматривали как возможную замену Игорю Ларионову на посту «рулевого» армейской команды. В итоге Ларионов остался в СКА, а Тамбиева летом позвали в московское «Динамо». И заканчивая тем, что к очной дуэли команды подошли не в лучшем состоянии. Петербуржцы проиграли три из четырех последних матчей, а бело-голубые и вовсе потерпели восемь поражений в девяти играх. Тамбиев оказался на грани увольнения. И уволить его мог именно СКА.
Однако матч начался с атак москвичей. Сколько бы ни говорили тренеры СКА, что нельзя команде пропускать на первых минутах периодов, она продолжает это делать практически в каждом матче. Динамовцы открыли счет на исходе 2-й минуты, когда у СКА был удален игрок, после броска форварда Артема Швеца-Рогового (к слову, игравшего раньше за СКА). Тренеры армейцев также часто говорят о том, что нельзя защитникам дарить шайбу соперникам в чужой зоне. Это сгубило СКА уже во многих матчах. На 9-й минуте игрок «Динамо» перехватил пас защитника гостей Сергея Сапего, отдал канадцу Нику Меркли, и тот поразил пустой угол ворот СКА. Плюс добавились у армейцев в последних играх удаления. В первом периоде они набрали шесть минут штрафа, один раз команду наказали за нарушения численного состава: первый гол динамовцы забили в большинстве. СКА имел три попытки «разыграть лишнего», но ни одной не воспользовался.
Во втором периоде петербуржцы хотя бы убрали глупые ошибки. Видимо, тренеры поговорили с игроками СКА в раздевалке. Бело-голубые перестали забивать голы, а вот армейцам удалось отличиться в середине периода. Цели достиг бросок от синей линии защитника Владислава Семина. Это его первый гол за СКА. Вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский был закрыт игроками и не видел полета шайбы.
В третьем периоде армейцам надо было продолжать в том же духе. Меньше удаляться, больше атаковать, не терять шайбу в простых ситуациях. С первой задачей они не справились. Нападающий Игнат Литфуллин схватил две минуты за задержку соперника клюшкой, и динамовцы реализовали большинство: вторую шайбу записал на свой счет в этом матче Ник Меркли. А вот забить армейцам удалось. Причем дважды. Сначала шедевр исполнил форвард СКА Матвей Короткий, ворвавшийся в чужую зону по правому флангу и поразивший ближнюю «девятку». Чуть шайбу добил в ворота москвичей Василий Атанасов. Счет стал 3:3.
Последние минуты основного времени прошли в обоюдоострой борьбе. Однако забить никому не удалось. А едва начался овертайм, как динамовцы выиграли вбрасывание, вывели на ворота СКА форварда Павела Шэна и тот переиграл голкипера Сергей Иванова. 4:3 в пользу «Динамо».
Следующий матч СКА проведет 13 октября в Череповце против «Северстали», а завершит выездную серию игрой с «Ладой» в Тольятти 15 октября.