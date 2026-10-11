Танкерный фрахт для РФ растет четвертый месяц подряд

Согласно обзору Argus (есть у “Ъ”), в сентябре ставки фрахта VLCC достигли рекордных уровней в условиях увеличения поставок нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока. Страны региона задействуют собственный флот в качестве челночных танкеров для перевозки грузов через Ормузский пролив с последующей перевалкой у берегов Омана. Судовладельцы из других стран избегают маршрутов в Персидском заливе, поясняют аналитики. Дополнительным фактором становится увеличение времени ожидания погрузки за пределами Ормузского пролива, из-за чего доступность флота сокращается. В результате ставки фрахта VLCC за месяц удвоились, увеличив стоимость доставки примерно на $15 за баррель.