Танкерный фрахт для РФ растет четвертый месяц подряд
12.10.2026, 02:07
Перевозка российской нефти дорожает из-за глобального дефицита танкерного флота, вызванного в том числе конфликтом на Ближнем Востоке. За последние месяцы стоимость доставки из западных портов РФ в Индию выросла в среднем на $8 за баррель, а ставки фрахта Suezmax по всем направлениям повышаются 12 недель подряд. При этом дисконты российской нефти сокращаются благодаря усилению спроса со стороны азиатских покупателей, и рост цены сырья до определенного предела компенсирует трейдерам рост логистических затрат.
Стоимость перевозки российской нефти танкерами класса Suezmax растет 12 недель подряд, а в начале октября ставки фрахта прибавили $0,26 за баррель на всех отслеживаемых маршрутах, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Одним из факторов увеличения ставок остается рост спроса на крупнотоннажные суда на международном рынке. По данным ЦЦИ, международный портфель заказов на новые танкеры класса Suezmax летом этого года достиг пикового значения. На фоне конфликта на Ближнем Востоке ставки тайм-чартерного эквивалента (TCE) для сверхкрупных танкеров класса VLCC (дедвейт 200–319 тыс. тонн) на маршруте из Арабского залива на Дальний Восток достигли $1,4 млн в сутки.
Согласно обзору Argus (есть у “Ъ”), в сентябре ставки фрахта VLCC достигли рекордных уровней в условиях увеличения поставок нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока. Страны региона задействуют собственный флот в качестве челночных танкеров для перевозки грузов через Ормузский пролив с последующей перевалкой у берегов Омана. Судовладельцы из других стран избегают маршрутов в Персидском заливе, поясняют аналитики. Дополнительным фактором становится увеличение времени ожидания погрузки за пределами Ормузского пролива, из-за чего доступность флота сокращается. В результате ставки фрахта VLCC за месяц удвоились, увеличив стоимость доставки примерно на $15 за баррель.