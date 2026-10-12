В России наметился спад спроса на электромобили и гибриды

В первую очередь речь идет об автомобилях Evolute и Voyah, выпускающихся в Липецкой области, уточняют в отрасли. «В октябре, после приостановки госсубсидий, спрос на эти автомобили снизился, и пока сложно оценить, складывается ли долгосрочная тенденция, или это короткая пауза и покупателям нужно время, чтобы привыкнуть к новым ценам»,— говорит директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов. Для электромобилей и гибридов программы Минпромторга были существенной частью экономики сделки, поэтому после их завершения именно цена стала главным ограничителем спроса, добавляет директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.