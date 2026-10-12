В России наметился спад спроса на электромобили и гибриды
12.10.2026, 06:04
Приостановка программ льготного автокредитования и лизинга отразилась на спросе на российские электромобили и гибриды: часть потенциальных покупателей заняла «выжидательную позицию». Собеседники “Ъ” считают возобновление субсидирования для NEV-машин (на новых источниках энергии) в прежнем виде маловероятным. Чтобы стимулировать продажи, производители запускают собственные акции поддержки продаж.
Спрос на электромобили и гибриды российского производства в начале октября начал снижаться, рассказали “Ъ” большинство опрошенных дилеров. Причина, поясняют собеседники “Ъ”, в приостановке программ льготного автокредитования и лизинга, обеспечивающих скидку в 35%, но не более 925 тыс. руб. на покупку таких машин.
В первую очередь речь идет об автомобилях Evolute и Voyah, выпускающихся в Липецкой области, уточняют в отрасли. «В октябре, после приостановки госсубсидий, спрос на эти автомобили снизился, и пока сложно оценить, складывается ли долгосрочная тенденция, или это короткая пауза и покупателям нужно время, чтобы привыкнуть к новым ценам»,— говорит директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов. Для электромобилей и гибридов программы Минпромторга были существенной частью экономики сделки, поэтому после их завершения именно цена стала главным ограничителем спроса, добавляет директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.