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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону организовали подвоз воды из-за аварии на сетях

11.10.2026, 17:50
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону организовали подвоз технической воды из-за аварии на водопроводных сетях. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Две автоцистерны должны прибыть к 19:00 по адресам: улица Русская, 15 и улица Баррикадная, 2/1 (либо 2/2). «Ростовводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы на улице 3-й Кольцевой. Из-за увеличения объема работ срок восстановления водоснабжения перенесли с 17:00 на полночь 11 октября.
Ограничения затронули территорию в границах улиц МОПРа, Балакирева, Стачки, Республиканской и Вагулевского.

Константин Соловьев