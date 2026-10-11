В Ростове-на-Дону организовали подвоз воды из-за аварии на сетях
11.10.2026, 17:50
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону организовали подвоз технической воды из-за аварии на водопроводных сетях. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Две автоцистерны должны прибыть к 19:00 по адресам: улица Русская, 15 и улица Баррикадная, 2/1 (либо 2/2). «Ростовводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы на улице 3-й Кольцевой. Из-за увеличения объема работ срок восстановления водоснабжения перенесли с 17:00 на полночь 11 октября.
Ограничения затронули территорию в границах улиц МОПРа, Балакирева, Стачки, Республиканской и Вагулевского.