В Ростове-на-Дону организовали подвоз воды из-за аварии на сетях

Две автоцистерны должны прибыть к 19:00 по адресам: улица Русская, 15 и улица Баррикадная, 2/1 (либо 2/2). «Ростовводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы на улице 3-й Кольцевой. Из-за увеличения объема работ срок восстановления водоснабжения перенесли с 17:00 на полночь 11 октября.