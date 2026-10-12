Российский рынок больших данных вырос за 2025 год на 20%
12.10.2026, 07:31
Российский рынок больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) за 2025 год вырос сразу на 20%, до 528 млрд руб., следует из имеющегося у “Ъ” исследования Ассоциации больших данных. По итогам 2026-го, по ожиданиям экспертов, темпы роста могут замедлиться — проекты с быстрой отдачей компании завершили, а следующие потребуют больше ресурсов и затрат. Среди факторов, сдерживающих развитие рынка,— дефицит вычислительных мощностей, нехватка качественных данных и специалистов по машинному обучению.
Объем рынка больших данных и ИИ в 2025 году вырос с 439 млрд до 528 млрд руб., или на 20%, сообщается в совместном исследовании Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и другие), консалтинговой компании Б1 и портала TAdviser. Такие темпы роста вдвое превзошли динамику ИТ-рынка в целом (около 10%).
Отмечается, что если в 2024 году ключевым драйвером было импортозамещение, то в 2025-м динамику обеспечило активное развитие ИИ-платформ, а также инфраструктуры для масштабирования этой технологии и практического использования данных. «Мы надеемся на сохранение тренда, хотя видим сигналы замедления всего рынка ИКТ»,— сказал “Ъ” директор АБД Илья Кананыкин.