Российский рынок больших данных вырос за 2025 год на 20%

Российский рынок больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) за 2025 год вырос сразу на 20%, до 528 млрд руб., следует из имеющегося у “Ъ” исследования Ассоциации больших данных. По итогам 2026-го, по ожиданиям экспертов, темпы роста могут замедлиться — проекты с быстрой отдачей компании завершили, а следующие потребуют больше ресурсов и затрат. Среди факторов, сдерживающих развитие рынка,— дефицит вычислительных мощностей, нехватка качественных данных и специалистов по машинному обучению.