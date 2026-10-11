Двух дорожных рабочих засыпало песком на КАД в Ленобласти
11.10.2026, 16:11
На Кольцевой автодороге у Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области двух рабочих засыпало песком в траншее. Один мужчина погиб, второго госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.
Происшествие произошло вечером 10 октября на участке дорожного ремонта. Одного из рабочих очевидцы смогли извлечь из-под песка еще до прибытия спасателей и передали медикам. Второго мужчину достали пожарные, однако прибывшие медики констатировали его смерть. Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.
По словам очевидцев, длина траншеи составляла около 3,5–4 м, ширина — 1,5 м, а глубина достигала 2,5–3 м. Стены выемки, предположительно, не были укреплены, из-за чего мог произойти обвал песка.
После происшествия на КАД образовалась пробка протяженностью около пяти километров.
На участке внешнего кольца КАД с 8 по 13 октября проводят ремонт дорожной одежды. В начале сентября этот же участок пострадал от сильного дождя: дорожное полотно не выдержало нагрузки, и на проезжей части образовался провал.