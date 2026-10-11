Маневры Армии США с применением дронов и ИИ пошли не по сценарию

Однако на практике все оказалось сложнее. На 40-градусной жаре серверы перегревались, а аккумуляторы разряжались и выходили из строя. Солдаты смачивали футболки ледяной водой и набрасывали их на барахлящую аппаратуру, но это не спасало. Проблемы создавало не только солнце. Дроны уносило порывами ветра, а если на пути возникали горные вершины, связь с беспилотниками терялась. Виртуальные карты местности не всегда оказывались доступными. Гарнитура дополненной реальности, на разработку которой Пентагон выделил около $100 млн, также не оправдала ожиданий.