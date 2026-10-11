Маневры Армии США с применением дронов и ИИ пошли не по сценарию
11.10.2026, 15:59
Недавние учения американской армии в калифорнийской пустыне Мохаве обнажили разрыв между технологическими амбициями Пентагона и реальностью полевой эксплуатации современных вооружений. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на результаты десятидневных маневров, в ходе которых тестировались беспилотники и иные системы с искусственным интеллектом. Учения проводились в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем. США, как сказано в статье, старались учесть опыт украинского конфликта.
Ключевой задачей учений Project Convergence Capstone 6, состоявшихся в июле на базе Форт-Ирвин в калифорнийской пустыне Мохаве, была, согласно публикациям The Wall Street Journal и Defense News, демонстрация того, что армия США стала «современной боевой силой, использующей технологии искусственного интеллекта». В прошлом году военный министр Пит Хегсет издал директиву о модернизации вооруженных сил США, предусматривающую активное и ускоренное внедрение ИИ, беспилотников и 3D-принтеров (для оперативного производства компонентов вооружения), и упростил систему закупки программного обеспечения и технологий, разработанных коммерческими компаниями. Маневры с участием 9700 военнослужащих США (и нескольких стран-союзников) были призваны показать, что Пентагон готов к современной войне.
Однако на практике все оказалось сложнее. На 40-градусной жаре серверы перегревались, а аккумуляторы разряжались и выходили из строя. Солдаты смачивали футболки ледяной водой и набрасывали их на барахлящую аппаратуру, но это не спасало. Проблемы создавало не только солнце. Дроны уносило порывами ветра, а если на пути возникали горные вершины, связь с беспилотниками терялась. Виртуальные карты местности не всегда оказывались доступными. Гарнитура дополненной реальности, на разработку которой Пентагон выделил около $100 млн, также не оправдала ожиданий.