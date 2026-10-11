Siam Wings Airlines начала выполнять полеты в Екатеринбург из Таиланда

Авиакомпания Siam Wings Airlines приступила к выполнению рейсов в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе Кольцово. Первый борт приземлился в аэропорту Кольцово в субботу вечером, 10 октября, доставив группу туристов из региона на курорты Таиланда.