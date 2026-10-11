Подрядчик регоператора прекратил вывоз мусора в Абакане
11.10.2026, 07:55
В значительной части Абакана 10 октября перестали вывозить мусор с контейнерных площадок. О возникшей проблеме сообщила мэрия столицы Республики Хакасия.
По данным городской администрации, подрядчик регионального оператора АО «Экопарк» — ООО «Бытовик» — объяснил происходящее тем, что его топливные карты заблокированы.
«Сейчас, чтобы предотвратить образование свалок на площадках, региональному оператору необходимо максимально быстро обеспечить топливом мусоровозы своих подрядчиков. В том случае, если региональный оператор не справляется с решением проблемы, необходимо вмешательство республиканских властей в разрешение назревающего кризиса, так как «Экопарк» создан и курируется республиканским правительством»,— приводится в сообщении комментарий заместителя начальника муниципального управления коммунального хозяйства и транспорта Алены Суеваловой.
Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе был арестован гендиректор «Экопарка» Андрей Мерзляков. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).