Подрядчик регоператора прекратил вывоз мусора в Абакане

«Сейчас, чтобы предотвратить образование свалок на площадках, региональному оператору необходимо максимально быстро обеспечить топливом мусоровозы своих подрядчиков. В том случае, если региональный оператор не справляется с решением проблемы, необходимо вмешательство республиканских властей в разрешение назревающего кризиса, так как «Экопарк» создан и курируется республиканским правительством»,— приводится в сообщении комментарий заместителя начальника муниципального управления коммунального хозяйства и транспорта Алены Суеваловой.