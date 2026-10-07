В Хакасии задержан гендиректор «мусорного» регоператора

В Республике Хакасия сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ему инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о главе АО «Экопарк» Андрее Мерзлякове.

По версии следствия, с октября 2024 года по апрель 2026-го руководитель компании заключил договоры с несколькими коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями на вывоз ТКО, а также дублирующие их договоры аренды транспортных средств с экипажем. При этом он завысил стоимость услуг, говорится в сообщении ведомства.

Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что сумма ущерба превысила 13 млн руб. По решению суда Андрея Мерзлякова заключили под стражу.

В сентябре 2023 года правительство Хакасии издало постановление о создании АО «Экопарк», учредителем которого выступили власти региона. Организация приступила к оказанию услуг по транспортировке ТКО в качестве регионального оператора с 1 октября 2024 года, сменив ООО «Аэросити-2000».

Александра Стрелкова