«Русский Мюрат»

12 октября 1771 года родился Михаил Милорадович, дежурный генерал при Суворове, киевский военный губернатор, герой множества войн — от Русско-шведской (1788–1790) до Отечественной войны 1812 года. А кроме того, страстный театрал, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, смертельно раненный Каховским во время восстания декабристов… И чаще всего знают Михаила Милорадовича по одной фразе. «О слава богу! Это пуля не солдатская! Теперь я совершенно счастлив!»— сказал он, когда стало понятно, что стреляли в него из пистолета. Он получил ранение, когда в одиночку выехал к восставшим на Сенатской площади, пытаясь остановить мятеж. И это не был единичный случай героизма.