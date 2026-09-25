Махмуд Аббас пообещал провести первые за 20 лет парламентские выборы
Палестинский президент Махмуд Аббас в своем видеообращении к Генеральной ассамблее ООН подтвердил планы провести парламентские выборы 28 ноября, сообщает Reuters. Они могут стать первыми с 2006 года.
Согласно подписанному в июле президентскому указу, выборы должны пройти в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа.
Вместе с тем в политическом движении Фатх сомневаются, что голосование состоится. Израиль не пропускает в Газу урны и бюллетени, а список кандидатов еще не объявлен.
Также в своей речи Махмуд Аббас заявил, что национальная программа реформ выполнена. Он осудил ограничения США, не выдавших визы представителям Палестинской национальной администрации, таким образом не допустив палестинскую делегацию к участию в Генассамблее ООН.
Главное препятствие для палестинских парламентских выборов — не только организация голосования, но и согласование его политической основы. В апреле 2021 года парламентские и президентские выборы были перенесены из-за невозможности провести голосование в Восточном Иерусалиме, а ранее выборы неоднократно откладывались из-за раскола между «Хамасом» и «Фатхом».
В 2021 году «Фатх» и «Хамас» связывали выборы с прекращением раскола: стороны договорились признать результат независимо от исхода и сформировать правительство национального единства из победивших блоков. В марте 2024 года «Хамас» назвал одностороннее формирование правительства шагом, углубляющим раскол, и потребовал, чтобы правительство национального единства подготовило почву для всеобщих выборов. Поэтому для голосования важны одновременно решение вопроса с Восточным Иерусалимом и согласие основных палестинских движений о послевыборной политической конструкции.