Махмуд Аббас пообещал провести первые за 20 лет парламентские выборы

Палестинский президент Махмуд Аббас в своем видеообращении к Генеральной ассамблее ООН подтвердил планы провести парламентские выборы 28 ноября, сообщает Reuters. Они могут стать первыми с 2006 года.

Согласно подписанному в июле президентскому указу, выборы должны пройти в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа.

Вместе с тем в политическом движении Фатх сомневаются, что голосование состоится. Израиль не пропускает в Газу урны и бюллетени, а список кандидатов еще не объявлен.

Также в своей речи Махмуд Аббас заявил, что национальная программа реформ выполнена. Он осудил ограничения США, не выдавших визы представителям Палестинской национальной администрации, таким образом не допустив палестинскую делегацию к участию в Генассамблее ООН.

Екатерина Наумова