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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Волга

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ

10.10.2026, 19:44
В субботу, 10 октября, в Самаре прошел матч 10-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором местные «Крылья Советов» принимали московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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В составе самарской команды отличился Мартин Крамарич. У гостей мяч забил Манфред Угальде.
«Крылья Советов» с 12 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на второй строчке, набрав 20 баллов.

Андрей Сазонов