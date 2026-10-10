«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ
10.10.2026, 19:44
В субботу, 10 октября, в Самаре прошел матч 10-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором местные «Крылья Советов» принимали московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе самарской команды отличился Мартин Крамарич. У гостей мяч забил Манфред Угальде.
«Крылья Советов» с 12 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на второй строчке, набрав 20 баллов.