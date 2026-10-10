Самарская область вошла в топ регионов по количеству затопляемых земельных участков
10.10.2026, 18:25
Информационно-аналитический ресурс «РИА Недвижимость» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») опубликовал данные сервиса по проверке земельных участков ГИСЛС о количестве затопляемых земельных участков по регионам России. Самарская область в этом рейтинге по количеству затопляемых участков занимает пятое место (154 708 участков в зонах затопления и подтопления, из них без зданий — 108 974).
Лидером рейтинга является Краснодарский край (соответственно 502 867, из них без зданий — 352 135). За ним следуют Свердловская область, Дагестан и Ростовская область. Оренбургская область — на 16-м месте (75 647 и 43 281), Ульяновская область, по расчетам ГИСЛС, менее подвержена затоплениям — она находится на 68-м месте (8 505 и 5 027) из 84 регионов, учтенных в таблице затопляемости. Наименее подвержены затоплению участки Чукотского автономного округа (158 и 108 соответственно).
Всего по России 3 746 637 земельных участков находятся в зонах затопления и подтопления, из них без зданий — 2 573 267 участков. По данным ГИСЛС, из общего количества подтопляемых и затопляемых участков на личное подсобное хозяйство приходится 27%, на ИЖС — 26%, еще 17% — на садоводство и дачи.
Напомним, 4 августа 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон №301-ФЗ «О внесении изменений в статьи 24 и 67.1 Водного кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона „О безопасности гидротехнических сооружений“». Согласно закону, в зонах затопления и подтопления запрещено строительство любых объектов капитального строительства, кроме сооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод. Также законом запрещено и освоение территорий в целях строительства (например, подготовка площадки, отсыпка), если это не связано с инженерной защитой.