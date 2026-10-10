Самарская область вошла в топ регионов по количеству затопляемых земельных участков

Лидером рейтинга является Краснодарский край (соответственно 502 867, из них без зданий — 352 135). За ним следуют Свердловская область, Дагестан и Ростовская область. Оренбургская область — на 16-м месте (75 647 и 43 281), Ульяновская область, по расчетам ГИСЛС, менее подвержена затоплениям — она находится на 68-м месте (8 505 и 5 027) из 84 регионов, учтенных в таблице затопляемости. Наименее подвержены затоплению участки Чукотского автономного округа (158 и 108 соответственно).