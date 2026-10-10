Певец Feduk посетил показ фильма «Битва моторов» в Екатеринбурге

В основе «Битвы моторов» — подлинная история Андрея Нагеля, одного из первых энтузиастов отечественного автомобилестроения начала XX века. Он берется за амбициозную задачу — наладить разработку и выпуск автомобилей «Руссо-Балт», объединив усилия с инженером Дмитрием Бондаревым, который становится его главным союзником в этом деле. Настоящим испытанием для них оборачивается участие в престижном Ралли Монако, где всегда лидировали европейские автопроизводители.