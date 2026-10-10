Певец Feduk посетил показ фильма «Битва моторов» в Екатеринбурге
10.10.2026, 17:46
В кинотеатре «Премьер Зал Парк Хаус» в Екатеринбурге состоялся показ фильма «Битва моторов» режиссера Ильи Маланина. Заглавный трек «Безумец» написал хип-хоп-исполнитель Feduk, который вместе со зрителями послушал трек во время просмотра кинокартины.
«Я часто смотрю фильмы, хожу на выставки и концерты, они меня вдохновляют, а потом появляются музыкальные зарисовки и тексты. Так и появился саундтрек к фильму. Это мой фидбек, я так чувствую»,— рассказал Feduk.
В основе «Битвы моторов» — подлинная история Андрея Нагеля, одного из первых энтузиастов отечественного автомобилестроения начала XX века. Он берется за амбициозную задачу — наладить разработку и выпуск автомобилей «Руссо-Балт», объединив усилия с инженером Дмитрием Бондаревым, который становится его главным союзником в этом деле. Настоящим испытанием для них оборачивается участие в престижном Ралли Монако, где всегда лидировали европейские автопроизводители.
Одной из главных особенностей фильма стали декорации, передающие атмосферу XX века. Так, в кадре показали ретроавтомобили из коллекции Музейного комплекса в Верхней Пышме, которые перевезли на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга, — American Scout 22В, Delage R4, Rolls-Royce Silver Ghost, Buick, Adler и Chalmers.