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Выпуск газеты №188/П

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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

12.10.2026, 02:06
Сегодня исполняется 60 лет певцу, актеру, обладателю премий «Хрустальная Турандот», «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Золотая маска», основателю рок-группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу
Алексей Кортнев

Алексей Кортнев

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Его поздравляют заслуженные артисты РФ Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, режиссер Сергей Петрейков:
— Дорогой Леша! Талантливых людей много… ну, достаточно много. Мало — единомышленников. Так вот, ты — один из тех, кого мало. Очень мало. Поэтому нам страшно повезло, что мы знаем тебя давно и за это время смогли сделать с тобой несколько спектаклей и фильмов. И еще. Тяжело быть умным. А таким умным (и эрудированным), как ты,— очень тяжело. И мужество жить с таким вот собой, которое ты демонстрируешь, достойно как минимум уважения. А в нашем случае — еще и благодарности. И, конечно, любви. Потому что тех, кого искренне любишь, мало — очень мало. А тебя мы любим и желаем тебе счастья. Много счастья. Ну… насколько это вообще возможно при таких мозгах и таланте, как у тебя. Обнимаем. Твой Квартет.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №188/П

от 12.10.2026, стр. 11
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