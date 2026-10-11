— Дорогой Леша! Талантливых людей много… ну, достаточно много. Мало — единомышленников. Так вот, ты — один из тех, кого мало. Очень мало. Поэтому нам страшно повезло, что мы знаем тебя давно и за это время смогли сделать с тобой несколько спектаклей и фильмов. И еще. Тяжело быть умным. А таким умным (и эрудированным), как ты,— очень тяжело. И мужество жить с таким вот собой, которое ты демонстрируешь, достойно как минимум уважения. А в нашем случае — еще и благодарности. И, конечно, любви. Потому что тех, кого искренне любишь, мало — очень мало. А тебя мы любим и желаем тебе счастья. Много счастья. Ну… насколько это вообще возможно при таких мозгах и таланте, как у тебя. Обнимаем. Твой Квартет.