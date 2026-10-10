Жительница Ульяновска отдала мошенникам 12 млн рублей

Как выяснило следствие, в июне этого года женщина начала переписку в мессенджере с мужчиной, который назвался Давидом. Собеседник заявил, что раньше жил в Ульяновске, планирует приехать к родителям и хочет встретиться с ней. В ходе общения он рассказал, что занимается криптовалютой, инвестирование в которую дает высокий доход. Женщину заинтересовала возможность получения высоких доходов, по совету своего собеседника она связалась с брокером, контакты которого дал ее визави. По рекомендации лжеброкера она зарегистрировалась на рекомендованной интернет-платформе и вложила якобы в криптовалюту личные сбережения и деньги, взятые в кредит. Сначала через онлайн-приложение потерпевшая перевела на указанный злоумышленником счет 1,3 млн руб. В июле к криминальной схеме подключился курьер — 31-летний гражданин ближнего зарубежья. «Инвестируемые», как она считала, средства женщина стала передавать непосредственно курьеру. Всего она передала ему 8 млн руб. Однако, сообщает УМВД, вскоре после этого иностранца за совершение аналогичных преступлений задержали в столице московские полицейские.