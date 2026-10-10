Жительница Ульяновска отдала мошенникам 12 млн рублей
10.10.2026, 17:07
Ульяновскими полицейскими расследуется афера с хищением более 12 млн руб. под видом инвестиций в криптовалюту, сообщает региональное УМВД.
В полиции отмечают, что следственным отделом ОМВД Железнодорожного района Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Жертвой мошенничества стала 59-летняя местная жительница, пожелавшая заработать на инвестициях в криптовалюту.
Как выяснило следствие, в июне этого года женщина начала переписку в мессенджере с мужчиной, который назвался Давидом. Собеседник заявил, что раньше жил в Ульяновске, планирует приехать к родителям и хочет встретиться с ней. В ходе общения он рассказал, что занимается криптовалютой, инвестирование в которую дает высокий доход. Женщину заинтересовала возможность получения высоких доходов, по совету своего собеседника она связалась с брокером, контакты которого дал ее визави. По рекомендации лжеброкера она зарегистрировалась на рекомендованной интернет-платформе и вложила якобы в криптовалюту личные сбережения и деньги, взятые в кредит. Сначала через онлайн-приложение потерпевшая перевела на указанный злоумышленником счет 1,3 млн руб. В июле к криминальной схеме подключился курьер — 31-летний гражданин ближнего зарубежья. «Инвестируемые», как она считала, средства женщина стала передавать непосредственно курьеру. Всего она передала ему 8 млн руб. Однако, сообщает УМВД, вскоре после этого иностранца за совершение аналогичных преступлений задержали в столице московские полицейские.
Чтобы забрать оставшиеся у заявительницы деньги, мошенники в августе завербовали вторую посыльную — 27-летнюю москвичку, ранее уже прогоревшую на «инвестициях» по той же схеме. Ей потерпевшая передала более 3 млн руб. Эту сообщницу аферистов задержали ульяновские полицейские в Москве, доставив в Ульяновск для проведения следственных действий.
Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, лишь тогда, когда попыталась вывести свою «прибыль» с интернет-площадки, система заблокировалась, а злоумышленники перестали выходить на связь. За три месяца женщина отдала мошенникам более 12 млн руб.
В субботу из сообщений УМВД РФ по Ульяновской области стало также известно о новых жертвах мошенничества. 59-летний житель райцентра Чердаклы, решив купить подержанную иномарку, нашел объявление в мессенджере и связался с «продавцом», который оказался обычным мошенником. Мошенники даже обещали доставить автомобиль по месту жительства. При этом оформили якобы официальный договор купли-продажи. Всего чердаклинец перечислил мошенникам более 2,6 млн руб. Однако в назначенный день автомобиля не дождался, а «продавцы» перестали выходить на связь.
Также, сообщает УМВД, в минувшую пятницу в полицию обратилась 47-летняя жительница Железнодорожного района Ульяновска, ставшая жертвой стандартной схемы телефонного мошенничества. 7 октября в мессенджере она получила сообщение неизвестного абонента, сообщившего о необходимости сообщить персональные данные и код, пришедший по СМС якобы в связи со сменой председателя совета дома. После этого мошенники, представившись представителями портала «Госуслуги», сообщили женщине о якобы взломе ее аккаунта. Затем позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, который утверждал, что иностранные террористы оформили от имени заявительницы доверенность и осуществляют незаконные финансовые операции, и в целях сохранности личных накоплений необходимо перевести все сбережения на «безопасный» счет. На самом деле никто не взламывал «Госуслуги», «код» был ложным, все это делалось, чтобы напугать жертву и заставить ее перевести деньги на указанный счет.