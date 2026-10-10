Петербургский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем
10.10.2026, 17:08
Российский пловец из Петербурга Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде. На этапе Кубка мира в Узбекистане 10 октября он показал результат 21,28 секунды.
Спортсмен улучшил прежний рекорд швейцарца Ноэ Понти, который в 2024 году проплыл эту дистанцию за 21,32 секунды на чемпионате мира.
Егору Корневу 22 года. Он является чемпионом мира на короткой воде 2024 года, трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанной кролевой эстафете. Также пловец — рекордсмен мира в эстафете и многократный чемпион России.