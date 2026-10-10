Петербургский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем

Егору Корневу 22 года. Он является чемпионом мира на короткой воде 2024 года, трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанной кролевой эстафете. Также пловец — рекордсмен мира в эстафете и многократный чемпион России.