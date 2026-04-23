Модернизация с махинацией

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование резонансного уголовного дела о махинациях при модернизации автомата Калашникова АК-12. Вместо того, чтобы поставить АО «Концерн “Калашников”» предусмотренные контрактом качественные детали, изготовленные в России, фигуранты, в том числе победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, заказали их в Китае и контрабандой доставили в РФ, выдавая за обычные гайки. Отдельно расследуется деятельность экс-топ-менеджера концерна, заключившей контракт с мошенниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прокурор Ивановской области Андрей Жугин утвердил обвинительное заключение по делу о хищениях у концерна «Калашников». В соответствии с ним, под суд пойдут пять фигурантов во главе с предпринимателями Алексеем Мороховым и Алексеем Леденевым. Последний известен как победитель популярного шоу «Танцы со звездами» в 2010 году.

В зависимости от ролей, обвиняемым СУ СКР по Ивановской области инкриминируются мошенничество в особо крупном размере, контрабанда и даже невыплата зарплаты (ст. 159, 226.1, 145.1 УК РФ).

По данным следствия и надзирающей за ним прокуратуры, в 2023 году в АО «Концерн “Калашников”» проводились работы, связанные с улучшением и усовершенствованием конструкции автомата Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм. В ходе них возникла производственная необходимость в приобретении полуфабрикатов двух деталей, которые планировалось использовать при внедрении конструкторских изменений в АК. Их выпуск и закупку решили осуществить у сторонних организаций, что допускалось условиями госконтракта.

Летом того же года на представителей концерна вышел владелец ООО «Ивановские ковши» Морохов, сообщивший, что мощности его предприятий позволяют выполнить гособоронзаказ.

В августе того же года концерну была поставлена пробная партия деталей, которая «положительно» прошла входной контроль в «Калашникове». Представителям предприятия при этом не сообщили, что по российским чертежам ее изготовили в КНР.

После этого, по данным следствия, фигуранты приобрели ООО «Монтажник», перерегистрировав его в ООО «Интертехника». Именно от этой организации в адрес «Калашникова» было направлено предложение о готовности произвести своими силами на территории России и поставить в период с октября по декабрь 2023 года полуфабрикаты деталей в общем количестве 84 тыс. штук. В тот момент, установило следствие, фигуранты «достоверно знали», что у ООО «не имеется каких-либо производственных мощностей, оборудования, квалифицированных сотрудников», а представляемая ими организация в принципе не осуществляет производство как на территории России, так и за ее пределами.

В октябре того же года АО «Концерн “Калашников”» в лице директора по закупкам и логистике Ксении Гращенковой, как изначально считало следствие, неосведомленной о преступных намерениях фигурантов, заключило с гендиректором ООО «Интертехника» Юрием Чернышевым (участник преступной группы) договор подряда на поставку 80 тыс. полуфабрикатов деталей к АК. Интересно, что адресом подрядчика в Иваново был указан дом на улице Калашникова.

В договоре было четко записано, что «Интертехника» обязуется выполнить работы почти на 110 млн руб., не используя контрафактный и фальсифицированный товар. Вышло же с точностью до наоборот.

Обвиняемые тут же заключили с китайскими Jiangsu Origin Machinery Сo LTD и Taizhou Hongze Trading Сo LTD от «Ивановских ковшей» договоры на производство и закупку деталей, конструктивно повторяющих полуфабрикаты для «Калашникова». В контрактах изделия обозначались как винтовые гайки, что впоследствии добавило проблем организаторам поставок. Контролеры концерна в первом случае приняли 2775 изделий, забраковав 819. Во втором — контроль прошли 14 414 деталей, а в 2861-й был выявлен брак.

В любом случае, пришло к выводу следствие, полуфабрикаты деталей, изготовленные на территории КНР и не обладающие необходимым качеством, то есть не соответствующие обязательным требованиям заказчика по договорам подряда, не подлежат оплате. Ущерб по делу составил 37,8 млн руб. Сумма сложилась из денег, которые концерн уже заплатил поставщику, а также стоимости 6 тонн сырья, поставленного якобы производственникам из Иваново.

Кроме того, фигурантам вменили в вину контрабанду, в том числе материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения, так как детали использовались для сборки автоматов. А Алексея Морохова в СКР персонально обвинили в невыплате зарплаты господину Чернышеву. Причиненный ему имущественный вред составил почти 1 млн руб.

Изначально фигуранты признавали вину и даже заключали соглашения о досудебном сотрудничестве с прокуратурой, однако потом сделки с ними расторгли. Тем не менее из Иваново в Москву были направлены материалы, которые следствие использовало в отношении должностных лиц «Калашникова». Так, Ксению Гращенкову арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, которое повлекло тяжкие последствия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Недавно суд в Москве продлил ей срок ареста.

Оперативно получить комментарии в АО «Концерн “Калашников”» “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев