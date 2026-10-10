В Сочи и Туапсе температура Черного моря достигла +22 градусов
10.10.2026, 12:33
Температура Черного моря у берегов Сочи и Туапсе утром 10 октября достигла +22 градусов. В Геленджике вода прогрелась до +21 градуса, в Анапе и Новороссийске — до +20 градусов. Такие данные приводит Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Тамани температура воды составила до +19 градусов. В Азовском море показатели ниже: в Приморско-Ахтарске вода прогрелась до +18 градусов, в Должанской и Ейске — до +17 градусов.
Комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов. Таким образом, максимальные показатели на черноморском побережье Краснодарского края сохраняются в Сочи и Туапсе.
Продолжению бархатного сезона способствует антициклон, который определяет погоду в регионе. По данным синоптиков, температура морской воды на некоторых пляжах за последние дни повысилась.
Одновременно в Краснодарском крае продолжается потепление воздуха. Ранее сообщалось, что к концу недели дневная температура в регионе достигнет +27 градусов. Также ожидается повышение температуры в ночные часы.
По прогнозам, бабье лето в Краснодарском крае в 2026 году будет продолжительным и комфортным.