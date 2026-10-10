В Сочи и Туапсе температура Черного моря достигла +22 градусов

Температура Черного моря у берегов Сочи и Туапсе утром 10 октября достигла +22 градусов. В Геленджике вода прогрелась до +21 градуса, в Анапе и Новороссийске — до +20 градусов. Такие данные приводит Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.