Врио главы Удмуртии встретилась с избранными в Госдуму депутатами от ЕР
Республику представляют партийцы Андрей Исаев, Олег Гарин и Татьяна Ишматова
10.10.2026, 11:25
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова провела рабочую встречу с депутатами Госдумы от республики («Единая Россия») Андреем Исаевым, Олегом Гариным и Татьяной Ишматовой. Об этом народные избранники сообщили в соцсетях.
«Обсудили работу над федеральным бюджетом на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, а также участие федерации в строительстве и капремонте социальных объектов и инфраструктуры Удмуртской Республики»,— написал господин Исаев.
Выборы в республике проходили 18-20 сентября. По их итогам ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место.
По двум одномандатным округам победу одержали кандидаты от ЕР, действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин. По региональной группе партии в нижнюю палату прошла бывший вице-спикер Госсовета республики Татьяна Ишматова. Четвертым представителем Удмуртии в Госдуме стала экс-зампредседателя Заксобрания Пермского края Ксения Айтакова (региональный список КПРФ).
Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40% (в целом по республике — 51,6%). Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.
Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».