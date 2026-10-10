Врио главы Удмуртии встретилась с избранными в Госдуму депутатами от ЕР

Выборы в республике проходили 18-20 сентября. По их итогам ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место.