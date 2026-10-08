Секретарь генсовета «Единой России» встретился с врио главы Удмуртии
Число отданных за партию голосов на выборах выросло на 11% относительно 2021-го
Обновлено08.10.2026, 17:21
Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР), первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев обсудил итоги выборов с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, встреча состоялась в центральном исполкоме партии.
«В этом году в Удмуртии выросла явка, она составила более 51%. Также выросла поддержка ЕР. За партию проголосовали свыше 281 тыс. избирателей, что на 11% больше, чем на выборах в 2021 году. ЕР получила абсолютное большинство мандатов во всех 25 муниципальных округах. Это показывает, что люди видят результаты нашей работы и укрепляется доверие к партии. Его необходимо оправдывать и дальше»,— сказал господин Якушев.
Стороны также обсудили новую Народную программу ЕР, для которой в Удмуртии собрали 43 тыс. инициатив. Другие вопросы встречи — поддержка участников СВО и членов их семей, а также патриотическое воспитание в школах. По партийному проекту «Новая школа» по всей Удмуртии открыто более 100 Парт Героя. А по проекту «Культура малой Родины» за время его работы — 279 учреждений культуры.