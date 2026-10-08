Секретарь генсовета «Единой России» встретился с врио главы Удмуртии

«В этом году в Удмуртии выросла явка, она составила более 51%. Также выросла поддержка ЕР. За партию проголосовали свыше 281 тыс. избирателей, что на 11% больше, чем на выборах в 2021 году. ЕР получила абсолютное большинство мандатов во всех 25 муниципальных округах. Это показывает, что люди видят результаты нашей работы и укрепляется доверие к партии. Его необходимо оправдывать и дальше»,— сказал господин Якушев.