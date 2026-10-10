В Светлограде 71-летний водитель сбил двух 15-летних девочек на пешеходном переходе
10.10.2026, 11:16
В Светлограде Ставропольского края 71-летний водитель автомобиля «Нива» сбил двух 15-летних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе. Обеих пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
ДТП произошло в пятницу около 17:55. По предварительным данным, девочки переходили дорогу по пешеходному переходу. Обе пострадавшие — местные жительницы, их доставили в Петровскую районную больницу с травмами.
По данным ведомства, водитель имеет 39-летний стаж вождения. За последние два года его один раз привлекали к административной ответственности. На момент аварии он был трезв.