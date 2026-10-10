Пожар площадью 1,4 тысяч кв. м ликвидировали в Адлере

Информация о пожаре поступила 9 октября. Первоначально огонь распространился на площади около 200 кв. м, однако затем площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. кв. м. В 23:17 мск пожар локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м.