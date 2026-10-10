Пожар площадью 1,4 тысяч кв. м ликвидировали в Адлере
10.10.2026, 10:12
Пожар в двухэтажном частном доме на улице Ленина в Адлере ликвидировали в ночь на 10 октября. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация о пожаре поступила 9 октября. Первоначально огонь распространился на площади около 200 кв. м, однако затем площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. кв. м. В 23:17 мск пожар локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м.
Полностью ликвидировать возгорание удалось в 01:35 мск 10 октября. По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет.
Во время пожара в социальных сетях появились видеозаписи и фотографии густого дыма над Адлером. Информация о происшествии поступила в пресс-службу краевого управления МЧС, которая сообщала об изменении площади возгорания и ходе его ликвидации.