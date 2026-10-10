Экс-начальник колонии строгого режима снова пытается отменить приговор

Бывший начальник исправительной колонии №37 ГУФСИН России по Пермскому краю Илья Асламов, осужденный за получение взятки в крупном размере, обжаловал приговор в кассационной инстанции. Его жалоба зарегистрирована в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции 7 октября. Дата рассмотрения и судья пока не определены.