Экс-начальник колонии строгого режима снова пытается отменить приговор
10.10.2026, 09:03
Бывший начальник исправительной колонии №37 ГУФСИН России по Пермскому краю Илья Асламов, осужденный за получение взятки в крупном размере, обжаловал приговор в кассационной инстанции. Его жалоба зарегистрирована в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции 7 октября. Дата рассмотрения и судья пока не определены.
Илья Асламов был задержан 18 марта 2024 года, спустя сутки суд отправил его в СИЗО. Как установило следствие, в 2023 году господин Асламов получил в качестве взятки 150 тыс. руб. за предоставление преференций лицу, содержащемуся в ИК. Пока шло расследование, полковника уволили из системы ФСИН.
20 марта 2026 года Чусовской суд приговорил господина Асламова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его также лишили специального звания полковника внутренней службы. В мае 2026 года Пермский краевой суд оставил приговор без изменения.
Исправительная колония №37 имеет строгий режим содержания и располагается в Чусовском городском округе. В учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Колония рассчитана на 600 заключенных. Илья Асламов возглавлял исправительное учреждение с 1 июня 2021 года.