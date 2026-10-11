У налоговой вновь появились претензии к пекарне бывшей супруги экс-директора «Амкара»
11.10.2026, 12:21
ФНС № 21 направила иск к ООО «Япечка» в Арбитражный суд Пермского края, свидетельствуют данные инстанции. Согласно карточке дела, налоговая требует от юрлица 2,6 млн руб. Иск к производству пока не принят.
В рамках этого ООО ранее действовал крупный производитель хлеба «Япечка» из Пермского округа. Сейчас общество из Култаево не ведет операционной деятельности, показывает нулевые выручку и показатель прибыли. По данным сервисов «Яндекс Карты» и 2GIS, «Япечка» больше не работает, последние отзывы о компании были оставлены в начале прошлого года.
Пермская хлебопекарня «Япечка» была создана в 2010 году в пермском селе Култаево Ириной Раю, она же является директором компании. Госпожа Раю (ранее Чупракова — «Ъ-Прикамье») известна как супруга экс-президента ФК «Амкар» Валерия Чупракова. Ей также принадлежали хлебопекарни в Добрянке (ОАО «Добрянка-Хлеб», ООО «Япечка-маркет»). До последнего времени прикамский производитель хлеба стабильно показывал выручку около 100 млн руб. и был прибыльным.
В 2022 году ООО «Япечка» вступило в арбитражный спор с ФНС, которая доначислила ему налоги, пени и штрафы на 30 млн руб. В ФНС посчитали, что ООО «Япечка» создало схему дробления бизнеса с вовлечением компаний в производственную деятельность по выпечке хлеба и кондитерских изделий, а также их последующей продаже взаимозависимым лицам. В 2024 году ООО «Япечка» проиграло спор. ФНС собиралась обратить взыскание на недвижимость хлебопекарня.