У налоговой вновь появились претензии к пекарне бывшей супруги экс-директора «Амкара»

В 2022 году ООО «Япечка» вступило в арбитражный спор с ФНС, которая доначислила ему налоги, пени и штрафы на 30 млн руб. В ФНС посчитали, что ООО «Япечка» создало схему дробления бизнеса с вовлечением компаний в производственную деятельность по выпечке хлеба и кондитерских изделий, а также их последующей продаже взаимозависимым лицам. В 2024 году ООО «Япечка» проиграло спор. ФНС собиралась обратить взыскание на недвижимость хлебопекарня.