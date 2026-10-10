Пермская стройкомпания отсудила право на свой товарный знак в кассации
10.10.2026, 12:31
Ростовскому бизнесмену Сергею Ильину, проигравшему суд за использование товарного знака Nova Group, не удалось оспорить это решение в кассации. Как следует из картотеки суда, президиум суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение суда первой инстанции.
Напомним, в мае Мария Ахметова, возглавляющая пермскую строительную компанию ООО «СЗ «Нова&Проформика», выиграла суд, касающийся использования знака обслуживания Nova Group. Мария Ахметова обратилась с иском к ростовскому бизнесмену Игорю Ильину с требованием досрочно прекратить правовую охрану знака ответчика «NovaGroup» вследствие его неиспользования. Логотип компании ростовского бизнесмена, помимо самого названия, схож с пермским. Согласно открытым источникам, предприниматель из Ростова также использовал название в строительной сфере.
Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил иск пермской предпринимательницы и досрочно прекратил правовую охрану знака обслуживания в отношении нескольких видов услуг 37-го класса МКТУ, включающих некоторые строительные работы. Бизнесмен с решением суда не согласился и решил оспорить его в кассации, однако проиграл спор.