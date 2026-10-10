Пермская стройкомпания отсудила право на свой товарный знак в кассации

Напомним, в мае Мария Ахметова, возглавляющая пермскую строительную компанию ООО «СЗ «Нова&Проформика», выиграла суд, касающийся использования знака обслуживания Nova Group. Мария Ахметова обратилась с иском к ростовскому бизнесмену Игорю Ильину с требованием досрочно прекратить правовую охрану знака ответчика «NovaGroup» вследствие его неиспользования. Логотип компании ростовского бизнесмена, помимо самого названия, схож с пермским. Согласно открытым источникам, предприниматель из Ростова также использовал название в строительной сфере.